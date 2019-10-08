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Під час поїздки втратили
закордонний паспорт: як діяти

Під час поїздки втратили закордонний паспорт: як діяти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:36

Під час поїздки втратили закордонний паспорт: як діяти

Пропонуємо до обговорення:
Як діяти, якщо під час перебування за кордоном ви втратили закордонний паспорт.

Дивися повний текст Під час поїздки втратили закордонний паспорт: як діяти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:36

0) имейте второй загранпаспорт в номере отеля
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Модератори: Ірина_, Модератор

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