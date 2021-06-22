Більшість абітурієнтів та студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок.
Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01
78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01
Дети даже не думайте учится на проф. которые указаны в этой статье. Идите на прокуроров судьей сбу и чинуш налоговой и гаси. Тогда будете ездить на лексусе кушать в ресторане и тра фотомодель.
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:02
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