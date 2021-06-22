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78% молоді не хоче працювати
за фахом, а більшість...

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість абітурієнтів та студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок.

Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:25

Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

цифры чуть устарели, думаю старт 8-10 т грн

а вот наука - 0,33% - это приговор стране.
депозитчики и валютообменщики не способствуют развитию экономики.

что делать, как это изменить? кто скажет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:31

Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.
Ромасик
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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