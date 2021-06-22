Більшість абітурієнтів та студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок.
Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01
78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:25
Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
цифры чуть устарели, думаю старт 8-10 т грн
а вот наука - 0,33% - это приговор стране.
депозитчики и валютообменщики не способствуют развитию экономики.
что делать, как это изменить? кто скажет?
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:01
я Вас расстрою, у грамотных людей подъемы чуть побольше в науке.
просто там есть лаг, как и в целом в госструктурах, - 3-5 лет, пока сможешь на чем-то зарабатывать... это реальность... одна из причин, почему не остался в аспирантуре... у кого была возможность, продержались, а там пошло развитие...
а без науки забудьте о производстве и прочем развитии экономики...
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:12
Додано: Нед 27 чер, 2021 19:22
Додано: Нед 27 чер, 2021 19:46
Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
Чего-то это
Не совсем коррелирует с этим
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