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78% молоді не хоче працювати
за фахом, а більшість...

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість абітурієнтів та студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок.

Дивися повний текст 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість батьків бачать своїх дітей в IT-сфері - опитування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:25

Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

цифры чуть устарели, думаю старт 8-10 т грн

а вот наука - 0,33% - это приговор стране.
депозитчики и валютообменщики не способствуют развитию экономики.

что делать, как это изменить? кто скажет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:31

Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:01

  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

я Вас расстрою, у грамотных людей подъемы чуть побольше в науке.

просто там есть лаг, как и в целом в госструктурах, - 3-5 лет, пока сможешь на чем-то зарабатывать... это реальность... одна из причин, почему не остался в аспирантуре... у кого была возможность, продержались, а там пошло развитие...

а без науки забудьте о производстве и прочем развитии экономики...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:12

  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

ну 8 это неплохо.... чаще 4 встречается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:22

  Tamagoch написав:
  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

ну 8 это неплохо.... чаще 4 встречается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

все такие остряки - Вы какое отношение к науке имеете?
высшее образование хоть есть?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:46

Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Чего-то это
Найпопулярніші 5 сфер для молоді з позиції батьків виглядають так:
ІТ / телеком / комп’ютери

Не совсем коррелирует с этим
Больше трети абитуриентов провалили внешнее независимое оценивание по математике.
По данным Украинского центра оценивания качества образования, порог сдал/не сдал (а он в этом году составлял всего 10 баллов, это четверка по школьной 12-бальной системе) не преодолело 31,11% участников ВНО. Это рекордное количество. В прошлом году тесты не сдали всего 12,71% детей.
https://www.ukrrudprom.ua/digest/Distan ... atike.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:15

BIGor, тут кореллировать не обязательно. Если родители ребёнка хотели бы видеть в этой сфере (надо полагать, из за зарплат), то это не значит, что ребёнок там потянет. Даже ж цифры приведены: у родителей 19%, а у самой молодёжи - только 11%. Пока противоречия с ВНО не вижу. Раз треть не сдала, то две трети всё таки сдало, а это гораздо больше даже 19%.
А вот глядя на журналиста, у которого 31,11% - это "Больше трети абитуриентов", мы видим куда могут пойти те, кто не сдали :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:21

Re: 78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

  moveton написав:Раз треть не сдала, то две трети всё таки сдало, а это гораздо больше даже 19%.

Учтите еще то что 1/3 не сдала из тех кто целенаправленно пошел сдавать математику. Как я понимаю математика была необязательна.
Но, так как в последний момент государственную итоговую аттестацию отменили (а она являлась частью внешнего независимого тестирования), у выпускников появилась возможность отказаться от тестов по математике. То есть, в итоге на экзамен преимущественно те, кому математика нужна для поступления в вуз.

т.е. есть всего условно 100 сдающих.
Из них например пошло сдавать математику 60 из которых 20 не сдало.
В итоге не сдало математику 20 из 100 человек. Но еще 40 вообще не сдавали, и их уровень мы не знаем.
BIGor
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