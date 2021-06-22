78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Додано: Пон 28 чер, 2021 10:15

, тут кореллировать не обязательно. Если родители ребёнка хотели бы видеть в этой сфере (надо полагать, из за зарплат), то это не значит, что ребёнок там потянет. Даже ж цифры приведены: у родителей 19%, а у самой молодёжи - только 11%. Пока противоречия с ВНО не вижу. Раз треть не сдала, то две трети всё таки сдало, а это гораздо больше даже 19%.А вот глядя на журналиста, у которого 31,11% - это "Больше трети абитуриентов", мы видим куда могут пойти те, кто не сдали