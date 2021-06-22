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78% молоді не хоче працювати
за фахом, а більшість...

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:44

  fiona98 написав:Как можно выжить на 5-10тыс. грн по даже сегодняшним ценам и тарифам?

Никак. Поэтому стоит выбирать профессию, где на старте дают хотя бы 15, и быстро расти.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:47

  Shaman написав:
  Tamagoch написав:
  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

ну 8 это неплохо.... чаще 4 встречается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

все такие остряки - Вы какое отношение к науке имеете?
высшее образование хоть есть?

ні в каво німа... а ШО? :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:50

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

я Вас расстрою, у грамотных людей подъемы чуть побольше в науке.

просто там есть лаг, как и в целом в госструктурах, - 3-5 лет, пока сможешь на чем-то зарабатывать... это реальность... одна из причин, почему не остался в аспирантуре... у кого была возможность, продержались, а там пошло развитие...

а без науки забудьте о производстве и прочем развитии экономики...

Йой, Шаман, ну ви розумієте, шо немає сенсу згадувати те, чого немає... :mrgreen:

рОзвітіє іканоміки = більше рапсу і руди, от такі ми маладці...
Можна ще тєрпіл на зеленку (зелену енергутику) посадить,
І тарифи піднімать... тваю ... ой, його же ж м...ть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:51

  Gastarbaiter написав:
  fiona98 написав:Как можно выжить на 5-10тыс. грн по даже сегодняшним ценам и тарифам?

Никак. Поэтому стоит выбирать профессию, где на старте дают хотя бы 15, и быстро расти.

плітачнікі і вайтішнеці...
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:53

  Shaman написав:
  Ромасик написав:Shaman, бросайте втыкать на форуме и идите в науку на 8000 грн.

я Вас расстрою, у грамотных людей подъемы чуть побольше в науке.

просто там есть лаг, как и в целом в госструктурах, - 3-5 лет, пока сможешь на чем-то зарабатывать... это реальность... одна из причин, почему не остался в аспирантуре... у кого была возможность, продержались, а там пошло развитие...

а без науки забудьте о производстве и прочем развитии экономики...

из этого многоточия я понял только, что в аспирантуру вы не пошли, а сидите на форуме. Это я и впредыдущей реплике отметил)
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:57

  BIGor написав:Из них например пошло сдавать математику 60 из которых 20 не сдало.
В итоге не сдало математику 20 из 100 человек. Но еще 40 вообще не сдавали, и их уровень мы не знаем.

Т.е. мы не знаем ни какой процент вообще сдавал математику, ни уровня тех, кто не сдавал. Что по такому не знанию можно предполагать? У меня ещё есть надежда, что хотя бы 20% выпускников математику бы не завалили. Может и слишком хорошо думаю. Ну и в ИТ не такая уж зубодробительная математика нужна. На подавляющем числе должностей и простой арифметики хватит.

  fiona98 написав:Как можно выжить на 5-10тыс. грн по даже сегодняшним ценам и тарифам?

Можно подойти в ближайший супермаркет и спросить. Сейчас пробегал и видел приглашение продавцов и кассиров, как раз на 10 тыс грн (одним чуть меньше, другим чуть больше). И ведь работают.
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