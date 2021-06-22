78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Додано: Пон 28 чер, 2021 11:57

BIGor написав: Из них например пошло сдавать математику 60 из которых 20 не сдало.

В итоге не сдало математику 20 из 100 человек. Но еще 40 вообще не сдавали, и их уровень мы не знаем. Из них например пошло сдавать математику 60 из которых 20 не сдало.В итоге не сдало математику 20 из 100 человек. Но еще 40 вообще не сдавали, и их уровень мы не знаем.

fiona98 написав: Как можно выжить на 5-10тыс. грн по даже сегодняшним ценам и тарифам? Как можно выжить на 5-10тыс. грн по даже сегодняшним ценам и тарифам?

Т.е. мы не знаем ни какой процент вообще сдавал математику, ни уровня тех, кто не сдавал. Что по такому не знанию можно предполагать? У меня ещё есть надежда, что хотя бы 20% выпускников математику бы не завалили. Может и слишком хорошо думаю. Ну и в ИТ не такая уж зубодробительная математика нужна. На подавляющем числе должностей и простой арифметики хватит.Можно подойти в ближайший супермаркет и спросить. Сейчас пробегал и видел приглашение продавцов и кассиров, как раз на 10 тыс грн (одним чуть меньше, другим чуть больше). И ведь работают.