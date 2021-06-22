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78% молоді не хоче працювати
за фахом, а більшість...

78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:02

  BIGor написав:
  Shaman написав:тут Вы не правы - перспектив много, надо уметь хорошо работу работать - а с этим проблемы...

в ИТ пока самый быстрый рост и уровень оплаты - опять же если Вы хороший специалист.

Вот я лично столкнулся с такой ситуацией - что в Украине по моей специальности перспектив нет. Хоть будешь гением и 24 часа в сутки работать - получишь только обычную зарплату. ИТ же дает самое важное - не украинские работодатели.

Хоть бы специальность озвучить... А то я столкнулся с тем, что у знакомого никакой специальности нет (если мы про ВО), а перспектив -- хоть отбавляй: очередь примерно на 2 недели...
_hunter
 
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