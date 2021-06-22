78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість...

Додано: Вів 29 чер, 2021 21:29

Shaman написав: в аудите последнее, что слышал - 12 тыс грн. но аудит - это уже со знанием английского.



и да, не забываем, что в ИТ, что в аудите - далеко не 8 часовой рабочий день, часов по 10-12 придется впахивать в аудите последнее, что слышал - 12 тыс грн. но аудит - это уже со знанием английского.и да, не забываем, что в ИТ, что в аудите - далеко не 8 часовой рабочий день, часов по 10-12 придется впахивать

Это уже как повезет. Честно скажу: за несколько лет в аудите впахивать больше 8 часов приходилось буквально раз 20. Впахивать до утра - раза 3-4. Обычно непосредственно работа (без учета перекуров, кофе и фейсбука) занимала часов 6-7 в день. Так же и сейчас: работаю по 3-4 часа в день, хотя формально предполагается 8.А английский да, нужен. Хотя есть фирмы, где достаточно базового владения и на локальных проектах допускалась документация на украинском или русском. Но в современном мире английский - это уже must have. В международных корпорациях ты можешь работать в офисе в Украине, твой начальник может быть в Германии, коллега в Венгрии, аутсорс в Индии, а услуги вы оказываете для компании из Италии.С другой стороны, всегда можно пойти в ларек продавать телефоны или на склад роклы тягать. Ну или в депутаты, если уж совсем не сложится