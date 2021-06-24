З моменту запровадження спрощеного порядку поїздок до країн Євросоюзу ним скористалися понад 50 мільйонів громадян України.
Дивися повний текст МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які скористалися безвізом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:08
МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які скористалися безвізом.
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:09
Так нас все таки больше 50 млн. ? А говорили, что население меньше 40 млн...
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|