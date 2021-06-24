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МВС нарахувало понад 50
мільйонів українців, які...

МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:08

МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які...

Пропонуємо до обговорення:
З моменту запровадження спрощеного порядку поїздок до країн Євросоюзу ним скористалися понад 50 мільйонів громадян України.

Дивися повний текст МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які скористалися безвізом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:09

Так нас все таки больше 50 млн. ? А говорили, что население меньше 40 млн...
Ferox
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Модератори: Ірина_, Модератор

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