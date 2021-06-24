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МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:08
Пропонуємо до обговорення:
З моменту запровадження спрощеного порядку поїздок до країн Євросоюзу ним скористалися понад 50 мільйонів громадян України.
Дивися повний текст МВС нарахувало понад 50 мільйонів українців, які скористалися безвізом
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R2
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:09
Так нас все таки больше 50 млн. ? А говорили, что население меньше 40 млн...
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Ferox
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:39
Ferox написав:
Так нас все таки больше 50 млн. ? А говорили, что население меньше 40 млн...
Очевидно что речь о количестве человек пересекавших границу, один и тоже же человек при этом мог быть посчитан несколько раз.
Журна*листов за такие заголовки надо отправлять улицы мести. Но ...
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:06
Таможенник изнасиловал журналистку?
( заголовок наше все)
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Додано: Нед 27 чер, 2021 20:16
Я з'їздив 12 разів за безвізом, от вони й порахували мене 12 разів
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espanol
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