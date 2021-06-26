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Ринок офісної нерухомості не
зміг відновитися після кризи

Ринок офісної нерухомості не зміг відновитися після кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11

Ринок офісної нерухомості не зміг відновитися після кризи

Пропонуємо до обговорення:
Ринок комерційної нерухомості ще не повернувся до докризових показників: рівень вакантності офісних приміщень склав 12%, торгової нерухомості – 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11

Потому что осенью снова локдаун.
Вакцинация благополучно провалена, потому что лето, отпуск пляж.
Индийская дельта на подходе, а ей вакцина нипочём, в благополучно Англии именно так.
Поэтому смысл открывать в офис или магазин что потом его закрыть? И к тому же все работает и без офиса))
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:12

straponesa вы долго выдумывали ваш ник? или он у вас один на всех форумах...
vitaliian
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Модератори: Ірина_, Модератор

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