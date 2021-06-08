У Нацбанку очікують на незначне підвищення депозитних ставок у банківській системі слідом за підвищенням рівня інфляції.
Дивися повний текст У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 06:27
У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок
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Дивися повний текст У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок.
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