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У НБУ очікують на незначне
підвищення депозитних ставок

У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:27

У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку очікують на незначне підвищення депозитних ставок у банківській системі слідом за підвищенням рівня інфляції.

Дивися повний текст У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:55

судя по обилию комментов депозиты уже мало кого интересуют.
vitaliian
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Модератори: Ірина_, Модератор

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