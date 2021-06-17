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Велика Британія виведе всі
паперові банкноти через рік

Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:56

Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік

Пропонуємо до обговорення:
https://news.finance.ua/ua/news/-/495283/najbilshyj-bank-kytayu-integruvav-merezhu-bankomativ-z-obminu-tsyfrovogo-yuanya

Дивися повний текст Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік.
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