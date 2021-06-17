https://news.finance.ua/ua/news/-/495283/najbilshyj-bank-kytayu-integruvav-merezhu-bankomativ-z-obminu-tsyfrovogo-yuanya
Дивися повний текст Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:56
Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік
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Дивися повний текст Велика Британія виведе всі паперові банкноти через рік.
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