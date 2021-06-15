Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують річницю прийняття Конституції - головного кодексу законів нашої країни.
Дивися повний текст «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України (фото).
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Додано: Пон 28 чер, 2021 09:00
«Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України (фото).
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:00
Чего то аж притошнило.
А так все норм. Не все пропало. Есть еще чем поживиться.
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