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«Є Конституція!»: Сім фактів
про Головний закон України...

«Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:00

«Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують річницю прийняття Конституції - головного кодексу законів нашої країни.

Дивися повний текст «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України (фото).
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Праздник есть, а суда нет. После 300 лет. Тут уже и в консерватории не подправить.
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Конституцию спешно приняли ночью 1996го под прессом Кучмы, угрожавшего в ином случае на следующий же день распустить зРадную массовку. Теперь праздник, да.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:06

Re: «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України.

  antey1969 написав:праздник, да


Выпьем за Конституцию. Не чокаясь.


https://focus.ua/politics/486556-ubiyca ... shmob-foto
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