Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують річницю прийняття Конституції - головного кодексу законів нашої країни.
Дивися повний текст «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України (фото).
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Додано: Пон 28 чер, 2021 09:00
«Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України (фото).
Додано: Пон 28 чер, 2021 10:39
Праздник есть, а суда нет. После 300 лет. Тут уже и в консерватории не подправить.
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:41
Конституцию спешно приняли ночью 1996го под прессом Кучмы, угрожавшего в ином случае на следующий же день распустить зРадную массовку. Теперь праздник, да.
Додано: Пон 28 чер, 2021 19:06
Re: «Є Конституція!»: Сім фактів про Головний закон України.
Выпьем за Конституцию. Не чокаясь.
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