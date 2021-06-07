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Глава Мінагрополітики порадив
українцям не продавати землю

Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:04

Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю

Пропонуємо до обговорення:
Міністр аграрної політики Роман Лещенко радить українським громадянам не продавати свою землю.

Дивися повний текст Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:05

допуск иностранцев только через всеукраинский референдум - так называемых грантоедов можно считать иностранцами?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:45

Re: Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати зем

А если нет земли в собственности, вообще никакой, что тогда делать?
BIGor
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