Раніше відеокарту GeForce RTX 3060 в Китаї можна було купити за $ 2090, а тепер вона коштує всього $ 725.
Дивися повний текст Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону майнінгу в КНР.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:49
Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону майнінгу в КНР.
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:49
"стоимость криптовалюты упала более чем на 40% в мае 2021 года."
МакКоннел, наверное, офуевает. Его Экономикс повержен, сожжен и даже растоптан начисто. :)
Предложение товара (криптовалюты) снизилось из-за форс-мажора, а цены на него .... упали. Кто-то пытается связать не связываемые вещи, по ходу.
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