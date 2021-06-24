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Ціни на відеокарти стрімко
падають через заборону...

Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:49

Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше відеокарту GeForce RTX 3060 в Китаї можна було купити за $ 2090, а тепер вона коштує всього $ 725.

Дивися повний текст Ціни на відеокарти стрімко падають через заборону майнінгу в КНР.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:49

"стоимость криптовалюты упала более чем на 40% в мае 2021 года."

МакКоннел, наверное, офуевает. Его Экономикс повержен, сожжен и даже растоптан начисто. :)

Предложение товара (криптовалюты) снизилось из-за форс-мажора, а цены на него .... упали. Кто-то пытается связать не связываемые вещи, по ходу.
buratinyo
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