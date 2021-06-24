Перепис населення України, який заплановано на 2023 рік, буде в тому числі проводитися через інтернет. А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.
Дивися повний текст Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27
Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет.
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27
гениально. количество живущих в Украине будет таким как нужно (организатору этого действа конечно)
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