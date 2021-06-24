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Перепис населення в 2023
проведуть через інтернет

Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27

Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет

Пропонуємо до обговорення:
Перепис населення України, який заплановано на 2023 рік, буде в тому числі проводитися через інтернет. А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.

Дивися повний текст Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27

гениально. количество живущих в Украине будет таким как нужно (организатору этого действа конечно)
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:07


А мы уже перегнали Эстонию по уровню проникновения интернета?

... Хотя если прочесть текст то там совершенно другое:
уде в тому числі проводитися через інтернет.


Но есть один непонятный момент:
А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав:

А мы уже перегнали Эстонию по уровню проникновения интернета?

... Хотя если прочесть текст то там совершенно другое:
уде в тому числі проводитися через інтернет.


Но есть один непонятный момент:
А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.


Насчитают миллионов 15 и отменят. У кого-то нет интернета, у кого-то украинского номера телефона, многим просто бужет некогда или лень переписываться.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

Подготовка к выборам ... сначала посчитают население, потом голоса ... как надо
mvi
 
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