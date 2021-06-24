Перепис населення України, який заплановано на 2023 рік, буде в тому числі проводитися через інтернет. А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.
Дивися повний текст Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27
Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет.
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:27
гениально. количество живущих в Украине будет таким как нужно (организатору этого действа конечно)
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:07
А мы уже перегнали Эстонию по уровню проникновения интернета?
... Хотя если прочесть текст то там совершенно другое:
Но есть один непонятный момент:
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:13
Насчитают миллионов 15 и отменят. У кого-то нет интернета, у кого-то украинского номера телефона, многим просто бужет некогда или лень переписываться.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18
Подготовка к выборам ... сначала посчитают население, потом голоса ... как надо
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:42
Ідентифікувати за номером телефону? Чи це означає, що спочатку змусять зареєструвати усі телефонні номери по паспортах?
А взагалі, чудова ідея. Можна намалювати будь який результат - все одно спростувати неможливо. Якщо навіть електронні підписи під петиціям фальсифікують, то телефонні номери - це взагалі не про що.
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:43
Re: Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет
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