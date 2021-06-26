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Більш ніж третина українців
вважають, що закон про...

Більш ніж третина українців вважають, що закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10

Більш ніж третина українців вважають, що закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення закону про деоллігархізаціі дозволить змінити вплив олігархів на країну, вважають 32,8% опитаних українців. З них 22,9% впевнені, що вплив зміниться не сильно, 9,9% - сильно.

Дивися повний текст Більш ніж третина українців вважають, що закон про деолігархізацію змінить вплив олігархів на країну - опитування.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10

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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:03

Re: Більш ніж третина українців вважають, що закон про...

73% сократилось до 33%
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