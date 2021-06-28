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Більш ніж третина українців вважають, що закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення закону про деоллігархізаціі дозволить змінити вплив олігархів на країну, вважають 32,8% опитаних українців. З них 22,9% впевнені, що вплив зміниться не сильно, 9,9% - сильно.
Дивися повний текст Більш ніж третина українців вважають, що закон про деолігархізацію змінить вплив олігархів на країну - опитування
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:03
73% сократилось до 33%
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:54
Еще бы провели два опроса: сколько народу тот закон реально читало. И сколько его поняло...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:36
Нда, "мудрий нарід" у всій свої красі... Як можна вірити людині, яку у владу олігархи й привели, що той закон на щось вплине? Але ж 33% досі вірять.
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alt402
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:46
а скільки з цих 32,8% читали той закон?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:59
когда швейцарская бабушка зеленского (та которая с 3 паспортами потому что 2 нельзя а 3 можно) наконец-то уедет в США ? Там заждались уже "дорогую" гостью.
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demon0983886848
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:14
demon0983886848 написав:
когда швейцарская бабушка зеленского (та которая с 3 паспортами потому что 2 нельзя а 3 можно) наконец-то уедет в США ? Там заждались уже "дорогую" гостью.
Так там кроме бабушки есть рыжий дедушка.
Зеленский одной задницей сидит на нескольких стульях одновременно.
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p_a_l
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19
8 неадекватов, могли постараться и найти еще, маловато будет...
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Delta7
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