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Більш ніж третина українців
вважають, що закон про...

Більш ніж третина українців вважають, що закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10

Більш ніж третина українців вважають, що закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення закону про деоллігархізаціі дозволить змінити вплив олігархів на країну, вважають 32,8% опитаних українців. З них 22,9% впевнені, що вплив зміниться не сильно, 9,9% - сильно.

Дивися повний текст Більш ніж третина українців вважають, що закон про деолігархізацію змінить вплив олігархів на країну - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:10

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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:03

Re: Більш ніж третина українців вважають, що закон про...

73% сократилось до 33%
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:44

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egorlova987
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:54

Еще бы провели два опроса: сколько народу тот закон реально читало. И сколько его поняло...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:36

Нда, "мудрий нарід" у всій свої красі... Як можна вірити людині, яку у владу олігархи й привели, що той закон на щось вплине? Але ж 33% досі вірять.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:46

а скільки з цих 32,8% читали той закон?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:59

когда швейцарская бабушка зеленского (та которая с 3 паспортами потому что 2 нельзя а 3 можно) наконец-то уедет в США ? Там заждались уже "дорогую" гостью.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:14

  demon0983886848 написав:когда швейцарская бабушка зеленского (та которая с 3 паспортами потому что 2 нельзя а 3 можно) наконец-то уедет в США ? Там заждались уже "дорогую" гостью.

Так там кроме бабушки есть рыжий дедушка.
Зеленский одной задницей сидит на нескольких стульях одновременно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19

Re: Більш ніж третина українців вважають, що закон про...

8 неадекватов, могли постараться и найти еще, маловато будет...
Delta7
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