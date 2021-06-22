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Найпоширеніші схеми шахрайства
на вторинному ринку...

Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:32

Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний відсоток «шахрайських» угод на вторинці житла становить усього 1,5-2% від загальної кількості угод.

Дивися повний текст Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку нерухомості.
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