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Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Загальний відсоток «шахрайських» угод на вторинці житла становить усього 1,5-2% від загальної кількості угод.
Дивися повний текст Найпоширеніші схеми шахрайства на вторинному ринку нерухомості
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