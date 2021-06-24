На даний момент завершується робота над технічною частиною.
Дивися повний текст Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08
Україна вийшла на фінальний етап запуску...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС.
Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08
Сертификат - это замечательно. А что там с признанием китайского КоронаВака и индийского КовиШилда, которыми у нас колют простых смертных, странами ЕС? Есть четкие пояснения нашего МИДа?
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