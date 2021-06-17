На даний момент завершується робота над технічною частиною.
Дивися повний текст Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08
Україна вийшла на фінальний етап запуску...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС.
Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08
Сертификат - это замечательно. А что там с признанием китайского КоронаВака и индийского КовиШилда, которыми у нас колют простых смертных, странами ЕС? Есть четкие пояснения нашего МИДа?
Додано: Вів 29 чер, 2021 04:46
Re: Україна вийшла на фінальний етап запуску...
Ну это понятно что в пролёте, у моего сына сначала индийский ковишилд, а потом корейская зенека, как с этой смесью жить, а ехать через пару недель.
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:15
Сертификат на какую вакцину? На короновак или ковишилд? Не смешите мои тапочки! Ни с одной из этой вакцин никуда на границе не пропустят, я имею ввиду нормальные страны, европейские, а не Сомали
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:47
Меня очень интересуют комментарии наших министров здравоохранения и министра иностранных дел по поводу того, что с коронаваком и ковишилдом нельзя пересечь границу ЕС и для чего тогда вся эта кутерьма с сертивикатами, вакцинами, которые так и не признали и, похоже, не признают. Ради чего тогда эи все бла бла бла? Кто то очень хорошо нагрелся на откатах! Другого объяснения я не вижу в этой всей движухе
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:38
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:01
Главное чтобы сертификатов не выдали больше, чем завезли вакцин, с учетом утилизации остатков.
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