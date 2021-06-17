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Україна вийшла на
фінальний етап запуску...

Україна вийшла на фінальний етап запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08

Україна вийшла на фінальний етап запуску...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент завершується робота над технічною частиною.

Дивися повний текст Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:08

Сертификат - это замечательно. А что там с признанием китайского КоронаВака и индийского КовиШилда, которыми у нас колют простых смертных, странами ЕС? Есть четкие пояснения нашего МИДа?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 04:46

Re: Україна вийшла на фінальний етап запуску...

  Civis написав:Сертификат - это замечательно. А что там с признанием китайского КоронаВака и индийского КовиШилда, которыми у нас колют простых смертных, странами ЕС? Есть четкие пояснения нашего МИДа?

Ну это понятно что в пролёте, у моего сына сначала индийский ковишилд, а потом корейская зенека, как с этой смесью жить, а ехать через пару недель.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:15

Сертификат на какую вакцину? На короновак или ковишилд? Не смешите мои тапочки! Ни с одной из этой вакцин никуда на границе не пропустят, я имею ввиду нормальные страны, европейские, а не Сомали
escape2015
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:47

Меня очень интересуют комментарии наших министров здравоохранения и министра иностранных дел по поводу того, что с коронаваком и ковишилдом нельзя пересечь границу ЕС и для чего тогда вся эта кутерьма с сертивикатами, вакцинами, которые так и не признали и, похоже, не признают. Ради чего тогда эи все бла бла бла? Кто то очень хорошо нагрелся на откатах! Другого объяснения я не вижу в этой всей движухе
escape2015
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:25

Гарна новина, дай Боже
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:34

Цікаво, скільки коштуватиме такий "сертифікат" без щеплень :-)
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:38

  alt402 написав:Цікаво, скільки коштуватиме такий "сертифікат" без щеплень :-)

От 3х до 5ти, вроде -- и, скорее всего, пожизненный запрет на въезд в ЕС/US.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:01

Главное чтобы сертификатов не выдали больше, чем завезли вакцин, с учетом утилизации остатков.
egor6508
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