Україна вийшла на фінальний етап запуску...

Я вас умоляю, даже не смешно.
Будут продавать настоящие сертификаты, только без прививок. Или укололи китайскую бормотуху, а написали пфайзер, за отдельные деньги.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:57
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:50
Головне, що депутатів провакцинували Файзером. А простим смертним навіщо їхати за кордон? Хай сидять вдома і голосують за ЗекоМанду.
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