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Українців попередили про
збільшення трудового стажу для...

Українців попередили про збільшення трудового стажу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:01

Українців попередили про збільшення трудового стажу для...

Пропонуємо до обговорення:
Українців очікує збільшення необхідного трудового стажу для виходу на пенсію. З 2028 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:01

І перестали перераховувати пенсіі працючим пенсіонерам з урахуванням більшого коефіцієнта заробітноі плати. Враховують лише збільшення страхового стажу - ноухау від Мастюгіноі.
ovsivolo
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