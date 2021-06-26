|
|
Українців попередили про збільшення трудового стажу для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:01
Пропонуємо до обговорення:
Українців очікує збільшення необхідного трудового стажу для виходу на пенсію. З 2028 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.
Дивися повний текст Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94274
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:01
І перестали перераховувати пенсіі працючим пенсіонерам з урахуванням більшого коефіцієнта заробітноі плати. Враховують лише збільшення страхового стажу - ноухау від Мастюгіноі.
-
ovsivolo
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 28.01.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор