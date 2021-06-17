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Новий тест дозволяє виявити
COVID-19 на екрані смартфона

Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:55

Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона

Пропонуємо до обговорення:
Медицина, як і технології, на місці не стоїть. Як відомо, найпоширеніший метод виявлення COVID-19 – це ПЛР-тест. Вчені вигадали новий метод виявлення хвороби.

Дивися повний текст Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:55

Напомнило анекдот.

Призывник проходит комиссию в военкомате.
Врач - Призывник повернитесь, снимите штаны, наклонитесь и раздвиньте ягодицы. -
Призывник сделал то что попросил врач.
Врач - Ты что, куришь? -
Призывник - А что доктор и там видно? -
Доктор - Да ногти у тебя желтые -
p_a_l
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