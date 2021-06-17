Медицина, як і технології, на місці не стоїть. Як відомо, найпоширеніший метод виявлення COVID-19 – це ПЛР-тест. Вчені вигадали новий метод виявлення хвороби.
Дивися повний текст Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:55
Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона
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Дивися повний текст Новий тест дозволяє виявити COVID-19 на екрані смартфона.
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:55
Напомнило анекдот.
Призывник проходит комиссию в военкомате.
Врач - Призывник повернитесь, снимите штаны, наклонитесь и раздвиньте ягодицы. -
Призывник сделал то что попросил врач.
Врач - Ты что, куришь? -
Призывник - А что доктор и там видно? -
Доктор - Да ногти у тебя желтые -
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