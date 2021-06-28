Скіфія Фінанс - Українська Фінансова Компанія

Вітаю! Мене звати Олег Проценко, вирішив створити власну компанію, поки що віртуальну, яка буде надавати послуги по мікро-інвестуванню у фінансові ринки(Форекс). Почати планую з Соціального Трейдинга, відкрити рахунки на різних платформах з можливістю їх копіювати маючи невеликий капітал. Якщо справа піде можна доповнити перелік послуг, наприклад торгові сигнали, індивідуальні консультації і т.д.
Почати планую зі створення каналу на ютуб, інстаграм, телеграм, веб-сторінки.
Цікавить думка форумчан, можливо дасте поради, як це все правильно зробити, щоб моя компанія не померла так і не народившись.
Дякую за увагу!