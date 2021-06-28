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Скіфія Фінанс - Українська
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Скіфія Фінанс - Українська Фінансова Компанія
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:11

Скіфія Фінанс - Українська Фінансова Компанія

Вітаю! Мене звати Олег Проценко, вирішив створити власну компанію, поки що віртуальну, яка буде надавати послуги по мікро-інвестуванню у фінансові ринки(Форекс). Почати планую з Соціального Трейдинга, відкрити рахунки на різних платформах з можливістю їх копіювати маючи невеликий капітал. Якщо справа піде можна доповнити перелік послуг, наприклад торгові сигнали, індивідуальні консультації і т.д.

Почати планую зі створення каналу на ютуб, інстаграм, телеграм, веб-сторінки.

Цікавить думка форумчан, можливо дасте поради, як це все правильно зробити, щоб моя компанія не померла так і не народившись.

Дякую за увагу!
VenomEA
 
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