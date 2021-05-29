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Влада Сальвадора роздасть громадянам по 30 доларів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:01
Пропонуємо до обговорення:
Влада Сальвадору оголосила дату, коли Bitcoin стане офіційним платіжним засобом в країні. 7 вересня запрацює сальвадорський державний криптовалютний гаманець Chivo, на який кожен дорослий громадянин країни зможе отримати 30 доларів у Bitcoin.
Дивися повний текст Влада Сальвадора роздасть громадянам по 30 доларів у Bitcoin для посилення його прийняття
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:02
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