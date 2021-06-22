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На балансі держави залишилося
750 тисяч га землі з 10...

На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10...
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:09

На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на балансі держави залишилося лише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів.

Дивися повний текст На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10 мільйонів – міністр агрополітики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:09

В Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из бывших 10 миллионов.

То есть, 92,5% разворовали.


Ну и где посадки с конфискациями незаконно захваченных государственных активов? Констатировать очевидное любой нелох может.
EKO
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