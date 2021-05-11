У Держпраці розповіли, чи правомірною є вимога роботодавця до працівника написати заяву про відпуску без збереження зарплати.
Дивися повний текст Чи законно відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:28
Чи законно відправляти працівників у відпустку без...
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Дивися повний текст Чи законно відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати.
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