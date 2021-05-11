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Чи законно відправляти
працівників у відпустку без...

Чи законно відправляти працівників у відпустку без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:28

Чи законно відправляти працівників у відпустку без...

Пропонуємо до обговорення:
У Держпраці розповіли, чи правомірною є вимога роботодавця до працівника написати заяву про відпуску без збереження зарплати.

Дивися повний текст Чи законно відправляти працівників у відпустку без збереження зарплати.
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