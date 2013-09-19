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Робота Антимонопольного
комітету: скільки припинили...

Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:34

Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дізнавалися, якими були результати діяльності Антимонопольного комітету за останні 7 років.

Дивися повний текст Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили порушень і виписали штрафів за 7 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:34

Висновок один, від ліквідації АМКУ бюджет виграє більше.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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