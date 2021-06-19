Органи Державної виконавчої служби упродовж 14-20 червня стягнули на користь 977 працівників 13,3 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати.
Дивися повний текст Українцям почали повертати затримані зарплати.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 07:58
Українцям почали повертати затримані зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям почали повертати затримані зарплати.
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:58
Если б ещё взыскали с Сумского НПО который не отдал зарплату за год при увольнении 2.5 года назад.
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