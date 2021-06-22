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Українці отримали на 40% більше
дозволів на проживання в...

Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28

Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в...

Пропонуємо до обговорення:
У травні українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в Польщі, ніж за аналогічний період минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28

Хорошо бы, чтоб все, кто мечатет уехать в Польшу, поскорее уехали. Удачи там!
asdasd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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