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Зеленський підписав закон
про «податок на Google»

Зеленський підписав закон про «податок на Google»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:42

Зеленський підписав закон про «податок на Google»

Пропонуємо до обговорення:
Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про «податок на Google».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:42

Интересно.
А если я захочу продавать товар на Амазоне и на моей странице будет мелькать реклама от Амазона, Амазон тоже должен заплатить Украине налог?

Думаю, если гугл отключил бы Украину от сети, то страна потеряла бы столько денег, что налог на Гугл показался бы комариным укусом для слона. Яндекс то заблокирован.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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