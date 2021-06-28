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Зеленський підписав закон
про «податок на Google»

Зеленський підписав закон про «податок на Google»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:42

Зеленський підписав закон про «податок на Google»

Пропонуємо до обговорення:
Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про «податок на Google».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:42

Интересно.
А если я захочу продавать товар на Амазоне и на моей странице будет мелькать реклама от Амазона, Амазон тоже должен заплатить Украине налог?

Думаю, если гугл отключил бы Украину от сети, то страна потеряла бы столько денег, что налог на Гугл показался бы комариным укусом для слона. Яндекс то заблокирован.

Да и правильнее было бы налог назвать - Налог на использование интернет -
Конечный потребитель оплатит.
Востаннє редагувалось p_a_l в Вів 29 чер, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:04

  p_a_l написав:Интересно.
А если я захочу продавать товар на Амазоне и на моей странице будет мелькать реклама от Амазона, Амазон тоже должен заплатить Украине налог?

Думаю, если гугл отключил бы Украину от сети, то страна потеряла бы столько денег, что налог на Гугл показался бы комариным укусом для слона. Яндекс то заблокирован.

Типичная "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько"...

А им это нафига? -- смотрим на мордор: там просто все цены выросли ровно на размер налога.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:06

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Интересно.
А если я захочу продавать товар на Амазоне и на моей странице будет мелькать реклама от Амазона, Амазон тоже должен заплатить Украине налог?

Думаю, если гугл отключил бы Украину от сети, то страна потеряла бы столько денег, что налог на Гугл показался бы комариным укусом для слона. Яндекс то заблокирован.

Типичная "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько"...

А им это нафига? -- смотрим на мордор: там просто все цены выросли ровно на размер налога.


Так вот именно что в одну дудку с Гуглом дуют.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:08

Это все пропало? Или перемога?
Плакать или радоваться?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:18

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:Интересно.
А если я захочу продавать товар на Амазоне и на моей странице будет мелькать реклама от Амазона, Амазон тоже должен заплатить Украине налог?

Думаю, если гугл отключил бы Украину от сети, то страна потеряла бы столько денег, что налог на Гугл показался бы комариным укусом для слона. Яндекс то заблокирован.

Типичная "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько"...

А им это нафига? -- смотрим на мордор: там просто все цены выросли ровно на размер налога.


Так вот именно что в одну дудку с Гуглом дуют.

Я и первую "телегу" -- ту, что про Амазон, с трудом понял. Но сейчас вообще туман какой-то: кто "дует"? в какую дудку?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:20

  p_a_l написав:Это все пропало? Или перемога?
Плакать или радоваться?

Сложный вопрос: тут (на форуме) народ постоянно "кричит" что-то вида "когда с офшорками бороться начнете?!?" -- ну вот, начали...
Плакать или радоваться? -- тут как в анекдоте -- "кум, вы за меня или за медведя?".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:29

Re: Зеленський підписав закон про «податок на Google»

Гугл ещё с 2007 года имеет представительство в Украине и платит налогами 20% НДС

Зачем брехать, что закон хоть как-то коснётся гугла. Назвали бы лучше закон "делайте все, как гугл". Но, это звучит не так громко

Единственное отличие, что зарубежные заказчики рекламы на Украину тоже будут попадать на НДС. Но, мне реклама зарубежных компаний в интернете не встречается. Рекламируется prom.ua, rozetka, comfy и т.д., которые и так платят 20% НДС при пополнении баланса в рекламном кабинете гугла
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:27

  safonovstanislav написав:Гугл ещё с 2007 года имеет представительство в Украине и платит налогами 20% НДС

Зачем брехать, что закон хоть как-то коснётся гугла. Назвали бы лучше закон "делайте все, как гугл". Но, это звучит не так громко

Единственное отличие, что зарубежные заказчики рекламы на Украину тоже будут попадать на НДС. Но, мне реклама зарубежных компаний в интернете не встречается. Рекламируется prom.ua, rozetka, comfy и т.д., которые и так платят 20% НДС при пополнении баланса в рекламном кабинете гугла

Что он там платит? -- украинский пользователь покупает подписку на гугло-музыку: куда пойдет НДС?.. При этом -- НДС это хорошо, конечно, но что там с "НДФЛ"? :wink:
Гугла (в том числе) все это вполне касается.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:58

Re: Зеленський підписав закон про «податок на Google»

  _hunter написав:куда пойдет НДС?

В Калифорнию. А теперь ещё и дополнительно добавленная сумма пойдёт в дачку в Конче-Заспе.
vitaliy_berdinskikh
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