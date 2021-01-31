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Верховний суд підтвердив законність передачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд 23 червня відмовився визнати недійсним договір, укладений між ПАТ "Волиньгаз", що входить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, і Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища, на підставі якого "Волиньгазу" в 2017 році були передані в експлуатацію газорозподільні мережі.
Дивися повний текст Верховний суд підтвердив законність передачі газорозподільних мереж компанії Фірташа
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:08
Государственное имущество ... передали..... Почему не мне, не славе или Юре ....
Помоему нужно садить тех кто подписал эти решения и давал добро и просто всё это национализировать.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:49
Какой сокрушительный удар по олигархам, Владимир Ссаныч?!
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