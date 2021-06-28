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Зеленський підписав
закон про посилення...

Зеленський підписав закон про посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:13

Зеленський підписав закон про посилення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:13

Очень маленькие штрафы.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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