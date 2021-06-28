Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:13
Зеленський підписав закон про посилення...
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Дивися повний текст Зеленський підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю.
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