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ЄБРР поліпшив прогноз зростання
ВВП України в 2021 році...

ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:42

ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 році з 3% до 3,5%.

Дивися повний текст ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3% до 3,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:42

Реформ нема зовсім, вакциновано 1%населення. Тож скільки буде насправді? На 0 порівняно з провальним 2020 вийдемо? Чи таки буде прискорення погіршення?
ztbbig
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Модератори: Ірина_, Модератор

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