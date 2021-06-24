77 гривень за 100 кілометрів - такою буде вартість користування платними дорогами в Україні.
Дивися повний текст Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і вартість проїзду.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37
Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і вартість проїзду.
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37
Вообще обнаглели : отдают дороги, за которые платится транспортный сбор, и надо будет еще раз оплачивать проезд. А где будут бесплатные дороги, не будет ?
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38
И это должны быть созданы абсолютно новые дороги, а не использованы ныне существующие
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