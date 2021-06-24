77 гривень за 100 кілометрів - такою буде вартість користування платними дорогами в Україні.
Дивися повний текст Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і вартість проїзду.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37
Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і вартість проїзду.
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37
Вообще обнаглели : отдают дороги, за которые платится транспортный сбор, и надо будет еще раз оплачивать проезд. А где будут бесплатные дороги, не будет ?
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38
И это должны быть созданы абсолютно новые дороги, а не использованы ныне существующие
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:13
Передать?
Пусть сначала построят, а потом и снимают, если кто то захочет по ним проехаться.
А то получается за наше здоровье (ковидныйфонд) разворовали на подлатках. А сейчас хотят и сливки снять за чужой счет.
Я представляю как народ за такое будет фэйсом об тейбл делать. Вообще ужрались в край.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:29
Сначала постройте их,а потом определяйтесь.Ныне действующие дороги строились за налоги пересичных и платными быть не могут.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:30
По моему уже пора показать кто в стране слуги. Офигели вкрай.
Я хоть и не автомобилист, но меня задело до последнего кончика нервов.
С каждого литра, с каждого проезда снимается налог на дороги.
Неужели новые хозяева не понимают, что новая власть может потом отобрать?
Такая же ситуация и с землей. Тот кто купит землю, потом может с ней попрощаться, потому что это незаконно.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:54
А где это у нас такие дороги ныне существуют???
Бориспольская трасса? -- так ее и не передают...
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