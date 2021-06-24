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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Пропонуємо до обговорення:
77 гривень за 100 кілометрів - такою буде вартість користування платними дорогами в Україні.

Дивися повний текст Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і вартість проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:37

Вообще обнаглели : отдают дороги, за которые платится транспортный сбор, и надо будет еще раз оплачивать проезд. А где будут бесплатные дороги, не будет ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38

И это должны быть созданы абсолютно новые дороги, а не использованы ныне существующие
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:13

Передать?
Пусть сначала построят, а потом и снимают, если кто то захочет по ним проехаться.
А то получается за наше здоровье (ковидныйфонд) разворовали на подлатках. А сейчас хотят и сливки снять за чужой счет.

Я представляю как народ за такое будет фэйсом об тейбл делать. Вообще ужрались в край.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:29

Сначала постройте их,а потом определяйтесь.Ныне действующие дороги строились за налоги пересичных и платными быть не могут.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:30

По моему уже пора показать кто в стране слуги. Офигели вкрай.
Я хоть и не автомобилист, но меня задело до последнего кончика нервов.
С каждого литра, с каждого проезда снимается налог на дороги.
Неужели новые хозяева не понимают, что новая власть может потом отобрать?
Такая же ситуация и с землей. Тот кто купит землю, потом может с ней попрощаться, потому что это незаконно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:54

  chitatel написав:И это должны быть созданы абсолютно новые дороги, а не использованы ныне существующие

А где это у нас такие дороги ныне существуют???
Інвестори, своєю чергою, мають забезпечити щонайменше три смуги в обидва напрямки і якісне покриття. Також на цих дорогах не буде світлофорів, перехресть, вони не проходять через населені пункти, тож можна буде їхати 130 кілометрів на годину.

Бориспольская трасса? -- так ее и не передают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:51

  _hunter написав:А где это у нас такие дороги ныне существуют???

Как-то надо определиться: если не существуют, то что тогда передают? Неужели просто поля под постройку на них дороги? Они уже все частные, небось. В соседней новости написано, что у государства на балансе земель уже почти ничего и не осталось, а на оставшееся документов нет, поэтому формально не осталось вообще ничего.

И критерии платности занятные. В обычном коммерческом проекте никто продавца не ограничивает за что он берёт деньги. Достаточно возможности выбора у покупателя.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:13

  moveton написав:
  _hunter написав:А где это у нас такие дороги ныне существуют???

Как-то надо определиться: если не существуют, то что тогда передают? Неужели просто поля под постройку на них дороги? Они уже все частные, небось. В соседней новости написано, что у государства на балансе земель уже почти ничего и не осталось, а на оставшееся документов нет, поэтому формально не осталось вообще ничего.
...

Передают однополоски. С условием достройки до трешек.
Отожтойвоно. Но народу пофиг: "ко-ко-ко -- абсолютно новые трассы хз знает где пусть строят -- ко-ко-ко"... :lol:
_hunter
 
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