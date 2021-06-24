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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:27

  _hunter написав:
  moveton написав:
  _hunter написав:А где это у нас такие дороги ныне существуют???

Как-то надо определиться: если не существуют, то что тогда передают? Неужели просто поля под постройку на них дороги? Они уже все частные, небось. В соседней новости написано, что у государства на балансе земель уже почти ничего и не осталось, а на оставшееся документов нет, поэтому формально не осталось вообще ничего.
...

Передают однополоски. С условием достройки до трешек.
Отожтойвоно. Но народу пофиг: "ко-ко-ко -- абсолютно новые трассы хз знает где пусть строят -- ко-ко-ко"... :lol:


навіть якщо передають якісь існуючі однополосні дороги з умовою добудови, то згідно чинного законодавства має бути альтернатива платним дорогам, і, увага, питання - яка тоді альтернатива в такому випадку залишається? польові грунтовки? і яка така "однополоска" (с) веде з києва до рівне через житомир? давно останній за межі свого селища виїхати пробували? там одна з найкращих трас в україні ( і є такою останні років 20) на 4 (чотири) полоси з клумбою посередині. і якщо її віддати (читай - подарувати, за гроші платників податків збудовану і приведену і ідеальний стан) якомусь інвестору, то яка безоплатна альтернатива залишиться? поле? так що хто тут ще "ко-ко-ко" (с), варто розібратися. :wink:
платні дороги - тільки будівництво нових. і крапка.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:55

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

В Беларуси платные дороги для неграждан. Белорусы ездят бесплатно. А у нас все через задок...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:28

  Яша написав:В Беларуси платные дороги для неграждан. Белорусы ездят бесплатно. А у нас все через задок...

Через задок - это как раз когда граждане, все без разбору включая полвареничных пенсионеров из дальних сел, платят налоги на содержание скоростных дорог по которым не ездят. А когда за эти дороги платят водители автомобилей, независимо он национальности - это как раз здоровый подход.
vitaliy_berdinskikh
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