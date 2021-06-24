Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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_hunter написав:А где это у нас такие дороги ныне существуют???
Как-то надо определиться: если не существуют, то что тогда передают? Неужели просто поля под постройку на них дороги? Они уже все частные, небось. В соседней новости написано, что у государства на балансе земель уже почти ничего и не осталось, а на оставшееся документов нет, поэтому формально не осталось вообще ничего. ...
Передают однополоски. С условием достройки до трешек. Отожтойвоно. Но народу пофиг: "ко-ко-ко -- абсолютно новые трассы хз знает где пусть строят -- ко-ко-ко"...
навіть якщо передають якісь існуючі однополосні дороги з умовою добудови, то згідно чинного законодавства має бути альтернатива платним дорогам, і, увага, питання - яка тоді альтернатива в такому випадку залишається? польові грунтовки? і яка така "однополоска" (с) веде з києва до рівне через житомир? давно останній за межі свого селища виїхати пробували? там одна з найкращих трас в україні ( і є такою останні років 20) на 4 (чотири) полоси з клумбою посередині. і якщо її віддати (читай - подарувати, за гроші платників податків збудовану і приведену і ідеальний стан) якомусь інвестору, то яка безоплатна альтернатива залишиться? поле? так що хто тут ще "ко-ко-ко" (с), варто розібратися. платні дороги - тільки будівництво нових. і крапка.
Яша написав:В Беларуси платные дороги для неграждан. Белорусы ездят бесплатно. А у нас все через задок...
Через задок - это как раз когда граждане, все без разбору включая полвареничных пенсионеров из дальних сел, платят налоги на содержание скоростных дорог по которым не ездят. А когда за эти дороги платят водители автомобилей, независимо он национальности - это как раз здоровый подход.
сначала хотел написать что правильно делают ... думал инвесторы шо то будут строить и кто посчитает нужным пользоваться... но прочитал и офигел что значит: "Інвесторам збираються передати"? передать "инвесторам" например трассу "Киев-Житомир", которая построена и поддерживается за бюджетные деньги это как? шо то не совсем понимаю кто эти "инвесторы" и почему передать именно им?
У Мінінфраструктури вже навіть визначилися з першими 6 трасами, які планують віддати інвестору. Це Харків – Дніпро – Запоріжжя, траса з Борисполя до Полтави, Херсон – Миколаїв. Зі столиці можна буде доїхати до Рівного через Житомир, Ягодин – Ковель – Луцьк і Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.
Ці шість доріг обрали тому, що вони найважливіші. Вони сполучають Україну з іншими країнами. З Європою, з Азією і саме по них ми маємо найбільший трафік.